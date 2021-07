- A quoi jouez-vous ce week-end ?

Publié le Samedi 17 juillet 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

L'eau, l'eau est là !

Le boss ayant pris des vacances, c'est moi qui vous pose la fameuse question cette semaine. Ayant passé le dernier mois tout collant comme un mollusque à cause de la chaleur insoutenable, quelle ne fut pas ma surprise de voir la pluie venir me rafraîchir ! Bon après dans le nord, des baignades collectives ont tourné au drame comme en Allemagne, mais ce sont les risques que voulez vous ?Enfin bon, on va aller se manger une petite glace sur le canapé devant un film.Dites nous à quels jeux vous comptez jouer ce week-end, histoire de faire des envieux.