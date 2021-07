Rolling Gunner dès à présent disponible à la précommande !

Publié le Lundi 19 juillet 2021 à 10:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Sauverez-vous la Terre ?

Rolling Gunner est un jeu de tir en side-scrolling du genre Bullet Hell, possédant un style arcade prononcé et une bande-son électrique. Il sera disponible dans sa forme physique en édition limitée et collector, à partir du dimanche 18 juillet à minuit (CEST) dans la boutique de jeux, strictement limité en précommande ! Une version numérique pour PlayStation 4 suivra plus tard dans l'année.Petite présentation, il s'agit un jeu de tir assez hardcore (du style Bullet Hell) qui pourra vous tester jusqu'à la limite, ce qui est parfait pour tous les fans inconditionnels de Shoot 'Em Up. Il permet également aux débutants de démarrer facilement. Utilisez des balles, des bombes et des power-ups pour garder les ennemis à distance pendant que vous vous frayez un chemin à travers un total de six étapes.En 2034, l'élément Busterium révolutionnera le monde entier. En utilisant le nouvel élément comme source d'alimentation, les moteurs Buster - ainsi qu'un ordinateur de contrôle central, appelé BAC - ont été développés et ont remplacé les anciennes technologies dans de nombreux domaines. Pendant longtemps les choses se sont déroulées sans encombres, jusqu'à ce que BAC se retourne soudainement contre l'humanité et utilise la puissance et les machines qu'il a accumulées au fil du temps pour prendre le contrôle de la Terre. Après l'attaque de BAC et le chaos qui a suivi sur Terre, la population a été réduite de moitié. Pour sauver les humains restants et la planète Terre, BAC doit être arrêté et se sera à vous de vous en charger !Heureusement, un groupe, qui avait prévu le danger d'une IA aussi puissante, a travaillé en amont sur une arme pour vaincre BAC : le Rolling Gun.Et maintenant, l'opération de destruction de BAC commence. Étant la dernière chance pour la planète, les joueurs doivent se frayer un chemin à travers une variété d'adversaires et enfin affronter l'IA incontrôlable.L'édition limitée qui est disponible au prix de 34,99 € est limitée à 3.000 exemplaires pour Nintendo Switch et 1.700 exemplaires pour PlayStation 4.L'édition Collector disponible au prix de 69,99 € est limitée à 2.000 exemplaires pour Nintendo Switch et 1.300 exemplaires pour PlayStation 4, elle contiendra : le jeu (pour Nintendo Switch ou PlayStation 4 au choix), le coffret Édition Collector, un artbook, une carte d'instructions, un poster recto-verso, la bande sonore, un porte-clés, une boule à neige, un badge et un numéro unique