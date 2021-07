F1 2021 est maintenant disponible !

Publié le Lundi 19 juillet 2021 à 09:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Deviendrez-vous le nouveau Senna ?







Un dernier trailer présentant le circuit de Silverstone nous a été dévoilé (le grand prix s'étant déroulé le week-end passé).



On en a parlé à plusieurs reprises récemment et le voici maintenant disponible, F1 2021 est arrivé surUn petit rappel de ce que contient le jeu : Le nouveau mode histoire, Point de Rupture, permet aux joueurs de gravir les échelons de la Formula 2 jusqu’à atteindre une place tant convoitée en Formula 1 (la terre promise, ça se mérite). Ce mode représente la dynamique réelle de l'équipe ainsi que des affrontements dramatiques avec les autres pilotes sur le circuit.Le mode Carrière étendue, quant à lui, introduit une option deux joueurs afin que les amis puissent jouer ensemble ou l'un contre l'autre et s'affronter dans des sessions de course. Le mode Carrière comprend également l'option "Début Saison Réelle", qui permet aux joueurs de commencer à n’importe quel moment du calendrier en cours avec les classements des pilotes et des constructeurs à jour (ça c'est juste génial).