Song of Farca, jeu d’enquête et hacking sombre, sort bientôt !

Publié le Lundi 19 juillet 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Son nom est Song, Isabella Song

Alawar Premium, l’éditeur, a confirmé la sortie de son nouveau jeu le 21 juillet sur GoG, Steam et Epic.est un jeu d’enquête narratif qui se déroule dans un futur proche avec une atmosphère à la Black Mirror où le digital domine et à la structure narrative calquée sur le système judiciaire américain.Dans la ville futuriste de Farca, les gangs criminels font régner leur influence sur la ville, laissant le gouvernement vraisemblablement corrompu incapable d’aider les honnêtes citoyens…Vous allez donc incarner Isabella Song qui pourra hacker des ordinateurs, des téléphones et autres caméras pour résoudre les crimes commis dans la ville aux mains des gangs et des corporations. Il vous faudra alors interroger les suspects, relever des empreintes, analyser les indices et prendre des décisions cruciales pour la suite des événements…Moi, les jeux d’enquêtes, j’aime ça alors je vais scruter cette petite sortie pour voir ce que ça donne… Je conseille d’ailleurs à tous les fans du genre de faire de même et de constater si l’ambiance promise est bien au rendez-vous.