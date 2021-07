Pokémon dévoile la date de sortie de Pokémon Unite

Publié le Lundi 19 juillet 2021 à 11:10:00 par Julia Bourdin

Pokémons, assemble !

The Pokémon Company et TiMi Studio ont annoncé la sortie desur Nintendo Switch le 21 juillet.Pokémon Unite sera un jeu de combat stratégique en équipe Pokémon. C’est-à-dire que les joueurs et joueuses s’affronteront dans des combats à 5 contre 5 Pokémons. Ils devront également coopérer pour capturer des Pokémons Sauvage et monter leur niveau pour les faire évoluer afin de vaincre leurs adversaires.Ceux qui se connecteront le 31 août au plus tard sur Switch recevront l’Unite License de Zeraora. Cela leur permettra plus tard de débloquer Zeraora via une série de quêtes. Il s’agit d’un Pokémon rapide et puissant qui peut envoyer une grosse décharge électrique sur une zone et la changer en plasma grâce à son Plasma Gale.Le jeu sortira en septembre sur appareils mobiles et sera jouable gratuitement avec possibilité d’achats en jeu… Ce jeu sera-t-il le nouveau Pokémon Go ? J'en doute, mais nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler !