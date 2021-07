Pokémon : Mabel dévoile sa nouvelle chanson « Take it Home » pour la compilation « Pokémon 25 : la musique »

Publié le Lundi 19 juillet 2021 à 11:50:00 par Julia Bourdin

A quand le Pokérap officiel ?

Les célébrations du 25e anniversaire de Pokémon se poursuivent avec la sortie de «», une nouvelle chanson de Mabel, artiste récompensée d’un BRIT Award et qui a enregistré ce titre en exclusivité pour le prochain album compilation P25 : la musique.Le clip officiel de «» suit Mabel alors qu’elle essaie de se détendre dans sa chambre d’hôtel après une longue journée. En changeant de chaînes à la télévision, elle est ravie de découvrir une chaîne Pokémon. Réconfortée par les personnages, elle finit par s'endormir. Dans son rêve, elle suit un Rondoudou dans un couloir, et ils explorent ensemble l’hôtel qui a été transformé en un monde imaginaire qui se veut à la fois sombre et étincelant.Mabel est donc la nouvelle artiste à rejoindre le programme P25 aux côtés de notamment Katty Perry ou encore Post Malone (que je connais surtout pour Sunflower de Into The Spiderverse). Qui donc sera le prochain à monter sur scène pour chanter les louanges de Pokémon ? Mystère que nous résoudrons sûrement plus tard dans l’année…