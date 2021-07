Apex : Une bande-annonce pour Seer, la nouvelle Légende

Publié le Mardi 20 juillet 2021 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Il a les yeux revolver

Aujourd’hui, EA et Respawn Entertainment partagent une vidéo narrative dévoilant la nouvelle Légende à entrer dans Apex, Seer. Elle fut créée en collaboration avec l’illustrateur, animateur et réalisateur Robert Valley, connu pour son travail sur Tron : Uprising, Love, Death & Robots et Pear Cider and Cigarettes, ce qui donne un côté assez inquiétant à l’ensemble.Cette bande-annonce présente la vie de Seer, un enfant maudit dès la naissance à la fois craint de tous et puissant.Bref, en attendant d’en savoir plus sur ce nouveau personnage, rendez-vous à l’EA Play Live ce jeudi 22 juillet à 19h00 afin d’en savoir plus sur Apex Legends : Emergence, la nouvelle saison, y compris sa date de lancement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch, et PC via Origin et Steam…