Date de sortie annoncée pour Phoenix Point : Behemoth Edition !

Publié le Mardi 20 juillet 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Sortez la CB

Phoenix Point : Behemoth Edition sortira sur PlayStation4 et Xbox One leCette édition contiendra le jeu de base ainsi que 4 extensions majeures, dont le prochain DLC "Corrupted Horizons" qui arrivera pour l'occasion. Un pack d’armes ainsi qu’une mise à niveau gratuite sur PlayStation5 et Xbox Series X|S seront également disponibles après la sortie sur ces consoles.Phoenix Point est un jeu de stratégie au tour par tour, vous devez mener la résistance terrestre :Découvrez une planète ravagée où vous construirez vos bases, rechercherez et développerez de nouvelles techniques et technologies, gérerez vos ressources et combattrez dans des batailles tactiques dans le but de survivre. Vous travaillerez aux côtés de différentes factions afin d’unifier l’humanité et vous réapproprier la planète via le système diplomatique de Phoenix Point. Développez puis écrasez vos rivaux grâce à votre force militaire.Vous retrouverez dans cette édition le jeu en entier, 4 DLC majeurs ("Blood and Titanium", "Legacy of the Ancients", "Festering Skies" et le prochain "Corrupted Horizons") qui contiennent des missions supplémentaires, cartes et autres bonus de gameplay. Un grand nombre de mises à jour et d’améliorations faites par la communauté et des packs d'armes sont aussi disponibles.Le jeu est optimisé sur consoles : une interface utilisateur et des commandes complètement revisitées, adaptées spécialement pour consoles (ça, c'est cool).Participez à d’intenses batailles au tour par tour où vous défendrez la Terre face à la menace extraterrestre, menace qui s'adapte au cours de la partie. Vous devrez également adopter une stratégie géopolitique : Décidez de la stratégie à adopter pour régler les conflits mondiaux, planifiez vos opérations et gérez vos ressources à grande échelle. Personnalisez vos soldats avec des capacités uniques ainsi qu’une vaste gamme d’armes et d’équipements et découvrez les secrets qui se cachent derrière cette mystérieuse menace.Vous pourrez effectuer une mise à niveau nouvelle génération gratuite. Jouez au jeu en 4K et 60 FPS sur PlayStation®5 et Xbox Series X avec une mise à niveau gratuite après la sortie sur les nouvelles consoles.