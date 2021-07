Banishing : La Demeure du Mal, film d’horreur, sort bientôt !

Publié le Mardi 20 juillet 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Un exorcisme de plus au compteur

Le film, réalisé par Christopher Smith, espoir du cinéma d’horreur britannique, sortira le 28 juillet en VOD et achat numérique et le 25 août en DVD et Blu-Ray.Angleterre, dans les années 30. Un jeune révérend, sa femme et leur fille s’installent dans un manoir. Mais peu de temps après, un esprit vengeur prend possession de la fillette. Pour sauver leur enfant, les deux protagonistes sont contraints de remettre en doute leurs croyances et de se tourner vers la magie noire…Jusqu’ici, le résumé est plaisant, j’ai hâte de voir ce que ça va donner. Le mélange début du siècle dernier et ésotérisme est quelque chose que j’aime en général dans les films d’horreur... De quoi occuper une soirée en attendant que l’air fraîchisse.