Le nouveau jeu de tir d'Ubisoft : Tom Clancy's XDefiant

Publié le Mardi 20 juillet 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Les factions en guerre







Ubisoft annonce son nouveau jeu : Tom Clancy’s XDefiant, un nouveau jeu de tir en arène gratuit. Il offrira aux joueurs des matchs en 6 vs 6, avec des factions de Defiants possédants chacune des capacités différentes. L’univers de Tom Clancy est devenu un incontournable de l’histoire d’Ubisoft et une référence en matière de jeu de tirs tactiques et d’univers immersifs. XDefiant va étendre un peu plus l’univers de Tom Clancy et permettra à tous les joueurs de faire équipe, mais aussi d’affronter certaines des factions les plus emblématiques des jeux de la franchise.Ce jeu de tir compétitif offrira aux joueurs une expérience de jeu intense, combinant des combats fluides et viscéraux avec une liberté de personnalisation sans précédent (c'est ce qu'ils disent). XDefiant sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Ubisoft Connect, Amazon Luna dès son lancement. Le crossplay sera disponible entre toutes ces plateformes dès le lancement du jeu (bonne nouvelle).