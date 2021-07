La prochaine extension de GWENT : Price of Power - Thanned coup arrivera sur PC, IOS, Android gratuitement

Publié le Mardi 20 juillet 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un cadeau ? Cool

CD PROJEKT RED nous annonce que, la prochaine extension de GWENT : The Witcher Card Game, est disponible gratuitement sur PC, Apple M1, Mac, iOS et Android.Thanedd Coup est le deuxième volet de l'extension en trois parties intitulée "Price of Power". En prévision de la sortie prochaine, les joueurs peuvent profiter de l'offre sur le pass "Price of Power".Thanedd Coup, qui arriveraintroduira 26 nouvelles cartes à GWENT, dont 4 cartes de raretés différentes par faction et 2 neutres, qui donneront de nouveaux horizons tactiques aux joueurs pendant la bataille. Il poursuivra également l'histoire de l'extension "Price of Power", sur Thanedd même. Celle-ci se concentre sur l'affrontement mortel entre les mages de Nilfgaard et les mages du Nord qui s'est produit lors d'une assemblée tenue sur l'île.