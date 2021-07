Le top 5 des ventes de jeux vidéos en France cette semaine !

Publié le Mardi 20 juillet 2021 à 12:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le Bouton de culotte

1. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Nintendo Switch)

2. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

3. Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo Switch)

4. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

5. Ring Fit Adventure (Nintendo Switch)



(Une bien belle brochette en somme !)

Comme toutes les semaines, on vous dévoile le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le S.E.L.L. Il s'agit de la 27ème semaine de 2021 que l'on a bien entendu illustrée avec un fromage.Aujourd'hui, ce sera un petit fromage de chèvre à pâte molle et à croûte fleurie, le "Bouton de culotte". Originaire du Mâconnais et du Haut-Beaujolais, il est surnommé “Chèvreton du Mâconnais" ou "Cabrion". Le Bouton de Culotte doit son nom à sa petite taille, qui d’ailleurs, lui permet de s’égoutter sans être retourné et a sa forme unique qui ressemble à un bouton de pantalon.La Nintendo Switch fait encore très fort en conservant les 5 premières places à elle seule, même si Mario Golf : Super Rush laisse sa place au numéro 1 de la semaine : Monster Hunter Stories 2 !