Konami dévoile 3 nouveaux jeux vidéos Yu-Gi-Oh !

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

C'est l'heure du dddududuel !







Konami annonce trois nouveaux jeux Yu-Gi-Oh! et on commence avecÀ la différence d’autres titres, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ne sera pas centré sur le manga et l’anime, il sera entièrement adapté du jeu de cartes à jouer, et promet d’être le jeu vidéo Yu-Gi-Oh! le plus complet à ce jour.Il permettra aux nouveaux joueurs comme aux vétérans de profiter du très populaire jeu de cartes à jouer au format numérique. Les joueurs du monde entier pourront s’affronter dans d’intenses duels de cartes à collectionner et de montrer au monde entier leur talent de stratège.Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sera disponible dans le monde entier sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS et Android. Il s’agira du tout premier titre Yu-Gi-Oh! à afficher des graphismes en 4K sur les systèmes compatibles !Le second jeu estdans lequel les joueurs pourront explorer le monde vibrant de l’anime Yu-Gi-Oh! SEVENS. Basé sur le jeu de cartes RUSH DUEL sorti au Japon l’année dernière, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL introduira de nouvelles règles qui multiplieront les tirages et les Invocations, pour des duels dont la tournure pourra changer à tout moment !Les duellistes pourront collecter des cartes RUSH DUEL afin de construire leurs propres decks et affronter des personnages issus de Yu-Gi-Oh! SEVENS ainsi que les joueurs du monde entier ! Le jeu sera disponibleen Europe et en Amérique sur Nintendo Switch.Et enfin le dernier jeu,changera la donne grâce à d'intenses batailles à quatre joueurs. Ce jeu vient d'être annoncé, plus d’informations sur ce nouveau projet prévu pour iOS et Android dans le monde entier seront annoncées prochainement.