Malignant dévoile une première bande-annonce

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Retour au pays des jumpscares !

Après la saga Conjuring, James Wan se remet à la réalisation pour un nouveau film d’horreur.La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces meurtres atroces ?La bande-annonce est très sympathique et vient étoffer ce résumé un peu court. Les effets spéciaux et la lumière semblent travaillés et on peut espérer une expérience divertissante comme James Wan le fait souvent…Il ne nous reste même plus très longtemps à attendre puisque le film sort en salle le 1er septembre.