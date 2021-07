New World lance sa bÃªta fermÃ©e

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 09:50:00 par Julia Bourdin

A vos épées et vos pioches !

, le prochain MMO d’Amazon Games, a lancé sa bêta fermée. Cette bêta se tiendra jusqu’au 2 août, permettant aux joueurs d’explorer l’île d’Aeternum avant le lancement du jeuLa bêta fermée de New World est accessible à tous ceux ayant précommandé le jeu. Les précommandes sont possibles sur Amazon ou sur Steam, à 39,99€ pour la version Standard, ou 49,99€ pour la version Deluxe, sans abonnement. Les joueurs qui le veulent peuvent aussi s’inscrire ici pour avoir une chance d’être tirés au sort, et ainsi accéder à la bêta fermée.New World est un MMO en monde ouvert qui plonge les joueurs dans l’environnement hostile d’Aeternum, une île mystérieuse sur un ton de fin 16ème siècle. Le succès des joueurs dans New World dépend de leur capacité à affronter leurs rivaux, mais aussi Aeternum elle-même, alors qu’elle déchaînera sur eux des armées de morts-vivants, déterminées à défendre ses côtes.La progression se fait sans classe, à l’aide de l’équipement et le système d’artisanat du jeu se veut assez complet pour permettre aux joueurs de se distinguer et de s’approprier le jeu de façons différentes ; en étant un très bon guerrier ou un très bon forgeron, par exemple.Bref, on verra ce que cela va donner, un nouveau MMO sur le marché avec autant d’ambition, ça m’intéresse toujours. J’espère cependant que le PvP, que je déteste tout particulièrement, ne sera pas obligatoire pour apprécier et explorer le jeu…