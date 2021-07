Neymar Jr. devient ambassadeur des jeux de football Konami

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 11:40:00 par Julia Bourdin

J’espère qu’il ne se blessera pas autant dans le jeu !

Neymar Jr, meilleur butteur de la sélection brésilienne et considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, est à présent ambassadeur des jeux de football Konami et en particulier de eFootball PES.Il sera donc disponible et mis à l’honneur dans la eFootball PES 2021 Season Update qui mettra à jour le jeu vers la saison en cours.De quoi enchanter les fans du PSG, mais aussi de football en général...