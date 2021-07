Medic : Pacific War a lancé son Kickstarter

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Il va falloir plus qu’un pansement

Le studio Games Operators revient avec un nouveau Kickstarter et donc un nouveau projet ;Medic : Pacific War est un TTP solo d’action et simulation qui veut offrir un angle de vue unique sur la guerre du Pacifique. Il est inspiré par des événements historiques bien entendu, mais aussi par des films et séries comme Pearl Harbor, Midmay ou encore Il faut sauver le soldat Ryan.Vous allez devoir devenir un véritable héros pour éviter les balles, soigner les blessés et éventuellement survivre à l’horreur des champs de bataille. Vous devrez approcher discrètement mais rapidement des blessés et les soigner avant de les emmener en lieu sûr.Mais ce que le jeu veut vous faire expérimenter, c’est ce qu’un médecin militaire vit au quotidien ; vous êtes seul, les blessés sont nombreux et vos ressources limitées. Vous devrez faire face au choix le plus difficile en tant que médecin : qui vit et qui meurt. Il va falloir penser avant d’agir alors que le temps s’amenuise.Bref, je n’aimerais pas jouer à ce jeu, ni être médecin d’ailleurs. C’est un métier formidable, mais devoir gérer la souffrance des autres au quotidien, très peu pour moi… En revanche, je pense que Medic : Pacific War peut vraiment apporter un point de vue et une expérience différente des habituels jeux de guerre et, si celle-ci vous tente, n’hésitez pas à participer au Kickstarter !