Gunzilla Games s'offre Neill Blomkamp

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Qui ça s'offre qui ça ?





*(Note de la part de la correction : Et je reste sur mes déclarations. Mais objectivement, je suis d'accord, ce n'est pas du grand cinéma. Signé, Marion.)

Studio créé l'année dernière par un investisseur (Vlad Korolev) et un ancien boss de chez Crytek Kiev, Alexander Zoll, Gunzilla Games a levé quelque 25 millions de dollars pour s'offrir le développement d'un jeu triple-A d'entrée.Le jeu devrait être un FPS next-gen qui puisera notamment son inspiration dans le jeu Warface, et qui promet d'offrir un background solide : le studio s'est offert notamment les services de Richard K. Morgan pour son univers et son scénario.On vous le rappelle, Richard K. Morgan, c'est l'auteur d'Altered Carbon (Carbone modifié), notamment adapté en série sur Netflix. Bon, d'accord, c'est aussi le scénariste du triste Crysis 2 (2011) et du totalement pitoyable reboot de Syndicate (2012). Mais on y croit quand même non ?En attendant, on vient d'apprendre que Gunzilla Games s'est également offert les services du réalisateur Neill Blomkamp, histoire de superviser la réalisation visuelle du jeu. Là aussi, on restera sur nos gardes et on préférera se souvenir que l'ami Neill a réalisé en 2004 une belle pub Citroën C4 qui se transforme en Transformer, plutôt que de ses longs-métrages poussifs tels que Disctrict 9, Chappie ou Elysium, ce dernier étant qualifié d'ailleurs par lui-même de "mauvais film" (ça, c'est pour Marion qui a avoué que c'était un de ses films préférés*).Enfin bref, ça promet du... euh... lourd ? Reste à savoir quel sens le mot "lourd" aura dans le jeu...