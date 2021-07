Sphere : Flying Cities se dévoile dans un trailer

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 09:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Les villes volantes... pour 2015 ?

est un jeu de construction / gestion SF qui sera lancé sur Steam Early Access cet automne. Utilisant un mélange d'éléments de stratégie, de simulation et de survie, Sphere garantit aucune limite aux scénarios proposés afin de créer votre avenir !Le jeu se déroule dans un avenir pas si lointain où notre lune a été percutée par un énorme astéroïde, rendant la surface terrestre inhabitable et faisant s'effondrer l'écosystème de la planète. Face à l'anéantissement complet, l'humanité tente le tout pour le tout afin de survivre : grâce à la nouvelle technologie anti-gravité, la première faction de villes volantes devient le bastion ultime de la race humaine.Vous êtes commandant et une tâche impossible vous a été confiée : reconstruire, restructurer et protéger les derniers membres de la société dans un environnement inhabitable. Vous disposez d'un dispositif anti-gravité que vous utiliserez pour naviguer dans la haute atmosphère encore inconnue. Chaque décision peut avoir des conséquences terribles, soyez donc prêt à tout mettre en jeu pour réussir !