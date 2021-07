Pause croquis de Marion

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

C'est Noël !



Dédicace spéciale à Julia pour le casque Disney, c'est pour avoir un son optimisé quand tu entendras en boucle "Let It Go"

Allez, à demain pour un nouveau croquis !

Cher lecteur,Après cette semaine sans guide et sans lumière dans le noir, Cedric est revenu au bureau. Et il est revenu à la charge avec une question, une et unique question : Casque, clavier ou souris. Je vous avoue qu'il m'a fallu un quart d'heure pour tenter de comprendre ce qu'il se passait.En gros, Cedric joue les pères Noël et nous demande dès maintenant nos listes de cadeaux pour la fin de notre stage.Alors, personnellement, j'avoue que l'électronique... ça m'intéressait moyennement. Du coup, j'ai posé une colle à Cedric.J'a-dore les stickers et les badges. Dès que je peux en avoir, je les prends. Au point où même ma grand-mère m'offre des stickers quand elle en a. Et comme je sais que niveau produit dérivé, c'est ce qui revient le plus souvent, j'ai demandé des goodies plutôt que du matériel.Du coup, j'ai qu'une hâte : finir mon stag... Nan, je déconne.Quoique... ?