Recompile, Metroidvania 3D, sort bientôt !

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Arracher les fils, le meilleur moyen de se battre contre une IA

, développé par Phigames et édité par Dear Villagers, sortirasur le PC, PS5 et Xbox Series (en plus du game pass). Le studio le décrit comme un hack’n’shoot’em’up.Le joueur est un explorateur qui veut découvrir un complexe futuriste appelé le Mainframe, mais, à son arrivée, il se rend compte que tout ce qui s’y trouve ne lui veut pas que du bien et l’ordinateur central de la base s’est peu à peu construit une conscience propre…Le jeu veut proposer comme expérience principale des combats intenses entrecoupés de phases de plateformes 3D. De nombreuses armes et pouvoirs sont également au programme comme un jetpack et du slow motion.Enfin, les choix du joueur auront une importance dans cette aventure et la fin changera en fonction de ceux-ci.Bref, beaucoup de choses au programme et il ne nous reste peu de temps avant de découvrir si toutes les promesses sont tenues. Affaire à suivre donc !