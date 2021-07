Amazon Prime Gaming offre à ses membres 2 jeux Battlefield !

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un colis de qualité

Les membres Prime pourront obtenir ce mois-ci deux titres de l’explosive saga. Pour un temps limité, les éditions Standard de Battlefield 1 et Battlefield V sur PC seront récupérables gratuitement grâce à l’abonnement Prime Gaming.Disponible, Battlefield 1 projette les joueurs au milieu de combats à travers divers lieux. Les membres Prime découvriront un monde à feu et à sang avec les récits de guerre composant la campagne solo. Côté multijoueur, une véritable expérience bac à sable attendra les joueurs.Et le meilleur pour la fin,, c'est Battlefield V qui proposera le gameplay le plus immersif de la saga et propulse les joueurs au beau milieu de la Seconde Guerre Mondiale, conduisant les joueurs à user de tous les stratagèmes pour venir à bout de leurs adversaires.