F-Sim Space Shuttle 2 : Le successeur est annoncé

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 09:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Attachez votre ceinture

, l'un des meilleurs simulateurs de vol pour mobile, voit sa suite arriver !Tout comme son aîné, ce jeu simule l'approche et l'atterrissage de la navette spatiale avec des détails incroyables, combinant une dynamique de vol réaliste avec un gameplay amusant. Cet épisode 2 est une réécriture complète, avec des graphismes de bureau de nouvelle génération sur iPhone et iPad.White Sands Missile Range a été ajouté aux deux autres terrains d'atterrissage (Edwards Air Force Base et Kennedy Space Center). Vous pouvez également vous mettre en orbite et une simulation complète de la rentrée atmosphérique fera partie de la première des nombreuses mises à jour gratuites prévues.Tout ceci semble compliqué ? Pas de panique, les tutoriels et les modes d'assistance du pilote automatique facilitent la prise en main. Les vétérans peuvent directement concourir dans les classements et ajouter un défi supplémentaire en simulant des pannes de système (mission Apollo le retour), des procédures d'urgence ou des conditions de vent difficiles.sera disponible sur l'App Store d'iOS début août pour 4,99 $ (à voir en €). La version Android suivra bientôt, et des sorties pour PC, Mac et consoles sont prévues.