Konami présente eFootball, successeur de PES

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Le roi est mort, longue vie au roi

Konami annonce, une nouvelle plateforme de simulation de football développée par les créateurs de PES et Winning Eleven. Free-to-play, eFootball sera lancé dans le monde entier sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Windows 10 et PC via Steam. Les versions iOS et Android seront disponibles peu de temps après selon les annonces du studio.eFootball remplacera probablement PES et Winning Eleven et sera uniquement en version digitale. Malgré le free-to-play, dont nous connaissons bien les dérives, Konami souhaite garder une expérience équitable et juste pour tous, mais j’émets des réserves, car rien de concret n’a été annoncé pour le moment.S’il sera possible de jouer en local avec vos équipes préférés dès le début, des nouveautés seront ajoutées après la sortie du jeu, notamment des modes payants.A la sortie du jeu, le matchmaking cross-génération sera disponible, mais d’ici la fin de l’automne, Konami ambitionne de rajouter le matchmaking cross-plateforme et PC, ainsi qu’un mode de construction d’équipes et un de ligues en ligne.Pour l’hiver, il est prévu d’ajouter les mobiles à ce cross-plateforme et la compatibilité manette pour ces derniers. De plus, les tournois officiels professionnels et amateurs seront lancés à cette période…Enfin, côté football, non seulementmais le studio s’est aussi procuré des conseillers techniques de choix : Iniesta pour l’attaque, Piqué pour la défense. Je ne m’inquiète pas pour le réalisme de votre sport préféré…Bref, eFootball sonne le glas de PES et ambitionne de faire rentrer Konami dans une nouvelle ère. Si je ne m’inquiète pas sur la qualité globale du jeu, le modèle économique suscite encore des questionnements. J’espère que ce free-to-play ne cachera pas un côté pay-to-win.