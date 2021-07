Fracked : date de sortie et démo

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Des skis et tout un tas d’ennemis

Exclusif au PlayStation VR et développé par nDreams,sortirasur PS4 et PS5. Vous avez dès à présent la possibilité de télécharger la démo sur le PS Store, celle-ci propose les 30 premières minutes de gameplay.Fracked nous propose d’incarner un héros contraint d’affronter des hordes d’ennemis inter-dimensionnels à la montagne. En effet, la démo commence sur une paire de ski, juste après une avalanche et peu avant une seconde ! On nous fait comprendre que dans Fracked, il va falloir réagir vite.L’objectif de nDreams n’est pas des moindres : proposer un renouveau à l’action aventure avec des combats nerveux typés arcades où on saute partout et se met à couvert pour esquiver les ennemis… Rien que ça !Pari tenu ? Vous allez bientôt pouvoir vous faire une idée ! Et même plus rapidement pour certains car la version Deluxe permettra entre autres d’accéder au jeu 72 heures en avance.