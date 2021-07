Pause croquis de Marion

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

La page blaaanche...

Aujourd'hui n'est pas un bon jour.J'ai beau essayer, essayer, essayer, il n'y a rien à faire : aucune inspiration.Malgré mes tentatives de socialisation auprès de mes collègues, rien n'y fais. Im-po-ssible de trouver quelque chose d'intéressant, de croustillant et de drôle pour glisser une petite blague ça ou là. A part le foot et Pokémon... Remarque, si on pouvait shooter dans Pikachu, ça pourrait devenir marrant.Enfin, il y a des jours comme ça.J'pense que sortir prendre l'air me fera du bien ce soir.Allez, j'vous retrouve demain avec cette fois-ci (espérons-le) plus d'inspiration.