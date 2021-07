Dune dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Au programme : du sable, beaucoup de sable

Dune, réalisé par Denis Villeneuve, raconte l’histoire de Paul Atreides, jeune homme brillant envoyé avec son père et leur troupe sur la planète Arrakis pour récupérer « l’Epice », un ingrédient rare qui permet de rallonger la longévité humaine et rendre possible le voyage plus rapide que la lumière.Ils prennent le contrôle des épices après de durs combats contre les Fremen, le peuple du désert, mais Paul a des visions et des rêves étranges dans lesquels il voit notamment Chadi, une jeune Fremen. Qui sait quel est son véritable destin ?La bande-annonce nous présente de nouvelles belles images, très centrées autour des combats, des vaisseaux spatiaux et du destin de Paul et ses visions. On a un bon aperçu de l’ambiance globale du film.On sent ici que l’on veut nous raconter une grande histoire de destinée et de loyauté dans l’univers de dune et l’ambiance va beaucoup changer des précédents films mettant les vers au second plan. Qu’est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas trop, mais il ne nous reste plus très longtemps à attendre pour le savoir, le film étant attendu en France pour le 15 septembre…