Battlefield portal : L'expérience communautaire de Battlefield 2042

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 09:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

A vous de jouer







Battlefield Portal, la nouvelle expérience à venir pour Battlefiel 2042 est une grande première pour la franchise. Il s'agit d'une plateforme communautaire conçue pour permettre une grande variété d’expériences en donnant aux joueurs les outils nécessaires pour établir leurs propres règles et concevoir leur propre expérience Battlefield.Battlefield Portal sera disponible dès la sortie du jeu et sera l'une des trois expériences principales de Battlefield 2042. Les joueurs auront également accès à Guerre Totale, Conquête et Percée, ainsi que Battlefield Zone à risque, la toute nouvelle expérience de jeu en équipe qui sera dévoilée à l'approche du lancement.Battlefield Portal inclura tout le contenu du monde de 2042, mais également six cartes additionnelles issues de trois des titres les plus populaires de la franchise (Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3), mais aussi des véhicules, des armes, des gadgets, des factions, etc.Battlefield 2042 est disponible à la précommande et sortira le 22 octobre pour 59,99€ sur PC, pour 69,99€ sur Xbox One, PlayStation 4, et pour 79,99€ sur Xbox Series X|S et PlayStation 5. Les membres EA Play auront accès à une démo de 10 heures à partir du 15 octobre 2021.