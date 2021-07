EA annonce un remake à Dead Space

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 09:50:00 par Julia Bourdin

Seul avec ta clef à molette





*(Petit coup de coeur de Marion pour la matinée, hâte d'y rejouer !)

Motive, une filiale d’EA a annoncé hier au EA Play Live qu’ils préparaient un remake de Dead Space, un classique du survival-horror et de la science-fiction.Dans Dead Space, Isaac Clarke est un simple ingénieur envoyé en mission de maintenance sur l’immense vaisseau USG Ishimura, avant de découvrir l’horreur des événements qui s’y sont déroulés. L’équipage du vaisseau a été massacré et infecté par un fléau extraterrestre alors que Nicole, la fiancée d’Isaac, se trouvait à bord au moment des faits. Isaac est désormais seul avec ses outils et ses talents d’ingénieur pour tenter de percer le mystère de ce qu’il s’est passé à bord de l’Ishimura.Le studio a annoncé que son remake serait uniquement disponible sur les consoles next-gen et sur PC afin de garantir l’accès aux meilleures technologies possibles et donc à la meilleure immersion possible.Bref, on n'en sait pour l’instant pas plus et je pense que c’est une bonne chose qu’un tel classique soit remasterisé pour permettre à plus de monde de le découvrir… Tant qu’il est bien fait. Affaire à suivre donc…