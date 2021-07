Les Sims 4 : Vie à la campagne sort aujourd’hui

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Tout plaquer pour partir à la cambrousse

EA et Maxis annoncent aujourd’hui la sortie mondiale du pack d’extension Les Sims 4 :. Il est disponible sur Steam, via Origin, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series au prix de. Si vous l’achetez avant le 2 septembre, vous obtiendrez le pack bonusL’extension vous propose de vous installer à Henford-on-Bagley. Vous pourrez explorer la campagne, découvrir l’histoire de la ville, préparer des pique-niques et développer la compétence Point de croix. Vous pourrez aider les villageois pour gagner des cadeaux et vous détendre après une longue journée au pub Les Bras du Gnome.Vous pourrez élever vos propres animaux pour obtenir du lait, de la laine et des œufs, mais aussi gagner la confiance d’animaux sauvages comme les renards, les lapins et les oiseaux pour recevoir de l’aide au jardin et des cadeaux. Votre meilleure vie de princesse Disney en gros.Enfin, vous pourrez relever le nouveau défi de terrain appelé Vie simple, dans lequel les recettes nécessitent des ingrédients frais pour chaque repas. Cultivez, élevez, cherchez dans la nature ou achetez au marché, libre à vous. Et pour ceux qui veulent se faire un nom, participez à la foire de Finchwick et ses concours de légumes géants et de tartes.Bref, fans des Sims et des vaches, amusez-vous bien !Et si cela intéresse quelqu’un, EA s’est associé avec le groupe de rock indé Japanese Breakfastpour un clip spécial de leur titreà l’ambiance vie à la campagne. Le tout en simlish, bien sûr.