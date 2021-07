EA annonce Grid Legends

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 10:10:00 par Julia Bourdin

De nouveau sur l’asphalte

Codemasters et EA ont annoncé Grid Legends, un jeu qui mélange courses palpitantes, circuits hors du commun et histoire immersive.Le jeu veut proposer plus de 130 circuits, des circuits réels comme Indianapolis, aux circuits urbains emblématiques de la licence comme San Francisco ou encore Paris. Au total, ce ne sera pas moins d’une centaine de véhicules qu'EA ambitionne de faire piloter et améliorer au joueur, des monoplaces aux camions, en passant par les véhicules de tourisme… Chaque IA de pilote aura aussi sa propre personnalité pour rendre la course plus imprévisible, d’après EA. Tout sera pensé avec le but de rendre la course spectaculaire.Enfin, l’outil de création de course qui permettra de modifier les règles et de faire s’affronter n’importe quelle catégorie de véhicules sur n’importe quel circuit.Le jeu sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC en 2022. Il faudra patienter encore un peu.