Disgaea 6 : Defiance of Destiny dévoile les retours de presse dans un trailer

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Petit coup de pub







Dans les bas-fonds du Sous-Monde, croupissent des habitants dont font partie Zed et Beeko, des frères et soeurs zombies. Lorsqu'un être divin menace leur quotidien, Zed utilise sa capacité et refuse de se laisser faire. Vous partirez à l'aventure durant laquelle des alliés se joindront à vous. Des immortels seront-ils suffisants pour défier un dieu ?NIS America est fier de partager aujourd’hui un nouveau trailer consacré aux retours de la presse française (cocorico).Pour rappel, le jeu est d’ores et déjà disponible sur Nintendo Switch.