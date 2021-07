Warhammer 40,000 : Battlesector est disponible

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 11:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Let the war begin





Warhammer 40,000 tourne autour de batailles stratégiques au tour par tour d'une armée sur des maps (cartes) sur une grille. Les factions disponibles sont le chapitre(qui est celle commandée dans la campagne solo) et la race(l'antagoniste dans la campagne histoire, jouable en escarmouche et multijoueur).Le gameplay est modulaire et il est déjà prévu d'étendre la liste des factions dans un avenir proche !Le jeu est disponible sur PC, les versions consoles Xbox One et PlayStation 4 suivront bientôt.