The Big Con, aventure humoristique et adolescente, annonce une date de sortie

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Chapardeuse en vue

Mighty Yell, en coopération avec l’éditeur Skybound Games, annonce la sortie pour lede son jeu à l’ambiance des années 90 à travers champs. Il sera disponible sur Steam, Xbox One et Xbox Seriesest l'histoire d'Ali, une adolescente un peu escroc sur les bords, bien décidée à sauver par tous les moyens nécessaires la boutique de cassettes vidéo de sa mère des usuriers peu scrupuleux qui la menacent. Vous serez libre de gagner cet argent comme vous le voulez : traversant le pays en faisant les poches et les serrures, en persuadant les marques, en se faufilant partout à l'aide de déguisements, et même, vous faire de l'argent avec des peluches à la mode.Vous pourrez résoudre des énigmes dans un univers qui se veut très humoristique, voler, vous faufiler, vous allier ou non à des gens plus ou moins nets ou encore faire preuve de bagout pour vous tirer d’affaire…Voilà, une histoire de passage à l’âge adulte qui a de quoi convaincre du monde. Et, si vous êtes un peu Rapetou sur les bords, cela devrait bien vous plaire et vous faire passer un bon moment.