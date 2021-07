- Chernobylite, le très attendu RPG horreur et science-fiction annonce sa date de sortie sur consoles !

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Que tout le monde enfile sa combinaison

Les éditeurs de jeux vidéo All in! Games, Perp Games ainsi que le studio de développement The Farm 51 annoncent que leur jeusortira sur PS4 et Xbox Oneen Europe au prix de 34,99 €.Dans Chernobylite, un RPG mêlant survie, horreur et science-fiction, plongez au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl, reproduite avec réalisme grâce à une reconstitution 3D des lieux. Vous incarnerez Igor, physicien et ancien employé de la centrale de Tchernobyl. Aujourd'hui, il est de retour à Pripyat pour enquêter sur sa fiancée, disparue de façon mystérieuse il y a 30 ans. Faites face à une présence militaire hostile, à d'autres stalkers, à des créatures surnaturelles, ainsi qu'à un environnement difficile et impitoyable tandis que vous cherchez à découvrir la vérité.Il va falloir vous infiltrer, gérer vos ressources et faire attention au danger qui rôde. Vous pourrez construire une base qui vous permettra de stocker vos ressources et fabriquer du meilleur matériel, mais aussi gérer vos compagnons chaque jour, nécessitant une planification méticuleuse des tâches.Tout cela pour écrire votre propre histoire, celle-ci étant non-linéaire et s’adaptant à vos choix, à vos alliances et à votre utilisation des ressources.Bref, il est pour l’instant trop tôt pour déterminer catégoriquement ce que l’on en pense. Mais la sortie PC étant, il ne nous reste plus très longtemps avant de pouvoir trancher.