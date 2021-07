- Natural Wildlife, un jeu de simulation d'écosystème, lance son early access

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 11:40:00 par Julia Bourdin

Gardien de la forêt à nos heures perdues

Le jeu développé par DreamStorm Studios et édité par Games Operators lance son early access sur Steam.Dans ce jeu, vous aurez la possibilité de jouer à Dame Nature et de gérer les animaux vivants dans leur environnement naturel. Le jeu se veut calme et représentatif de la nature.Vous devrez les observer et agir en les aidant, par exemple, à trouver de la nourriture, un abri, de l’eau ou simplement les garder éloignés du danger. Vous pourrez contrôler leur population en les faisant se reproduire ou en faisant intervenir des prédateurs. Attention cependant, car le fragile équilibre de l’écosystème est entre vos mains et vous pourrez influencer la sélection naturelle en créant des super espèces. Enfin, vous devrez observer les animaux également pour apprendre leur comportement qui diffère d’une espèce à l’autre et vous en servir à votre avantage notamment pour gérer les événements aléatoires quotidiens.Toutefois, la nature n’est pas un conte de fée et vos actions et leurs conséquences devront être soigneusement considérées…En résumé, ce jeu semble déterminé à nous montrer à quel point l’écosystème est fragile et à quel point nos actions ont une influence dessus, ce qui est surement une bonne chose. Cependant, on est en droit de se demander si cela sera amusant. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil sur l’early access pour vous faire un premier avis.