- The Innsmouth Case est disponible dès à présent sur Xbox et PlayStation

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 11:50:00 par Julia Bourdin

Cthulhu R'lyeh wgah-nagl fhtagn

Après un bon lancement sur PC et Switch, l’éditeur Assemble Entertainment et le développeur Robot Pumpkin Games annoncent la sortie de leur jeu en dématérialisé sur les consoles Xbox et PlayStation au prix de 14,99 €.Dans ce jeu d’aventure textuelle aux relents d’horreur lovecraftienne, les joueurs sont envoyés dans un voyage au ton parfois humoristique où toutes les apparences semblent trompeuses. Vous devrez rester en alerte et en sécurité pour résoudre l’affaire de la disparition de la petite Tabitha Marsh, mais aussi pour échapper aux horreurs qui planent sur la ville d’Innsmouth.En bref, votre destin est entre vos mains et un total de 27 fins possibles est à découvrir.Le style graphique est vraiment sympathique et nombre de personnages étranges nous attendent, je suis sûre que cette enquête a de quoi plaire !