- Une date de sortie pour Residual !

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 11:55:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Pour quand ?





Les versions Steam pour PC, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch sortiront le jeudi 9 septembre, les versions PlayStation 5 et Xbox Series seront disponibles plus tard cette année.

Un explorateur doit survivre dans un monde imprévisible. Réparez votre vaisseau contre vents et marées, alors que la pluie s'abat, que les vents violents reculent, sous la chaleur torride ou le froid glacial et découvrez les secrets d'une civilisation perdue depuis longtemps. Seuls la résolution créative d'énigmes, l'artisanat ingénieux et un œil pour échapper à la catastrophe souterraine pourront ramener l'astronaute à la maison.Dans ce nouveau jeu de plateformes, choisissez entre protagoniste masculin, féminin ou non-binaire (ça va faire des heureux) et aventurez-vous aux côtés du robot le plus excentrique et sarcastique de cette partie de la galaxie : votre "Personal Disaster Bot", Pedey-B ! Un compagnon constant, qui vous guidera tout au long du voyage, offrant des conseils utiles, des remarques sarcastiques bien intentionnés et des commentaires aléatoires.