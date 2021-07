La seconde bêta fermée d'Elyon est annoncée

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Et c'est reparti pour un tour

Kakao Games annonce la deuxième période de bêta fermée (à ne pas confondre avec la future seconde bêta fermée) pour son prochain MMORPG,, qui sortira au début de l'automne 2021.Les inscriptions pour la seconde bêta fermée (CBT2) ainsi que les précommandes sont déjà ouvertes depuis le 26 juillet et prendront fin le 11 août. Le nombre de candidats acceptés sera bien plus élevé que pour la première bêta, celle-ci se déroulera du 18 au 23 août et un trailer nous a été donné pour l'occasion. Les joueurs sélectionnés seront informés par mail, bonne chance.