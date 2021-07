- Pause croquis de Marion

Publié le Mardi 27 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Ce soir sur France 3...

Tout de suite sur France 3 :"Gamalive est une petite île au large de l'océan Internet où réside de nombreuses espèces en voie de disparition. Les scientifiques se sont penchés sur la raison de cette disparition, notamment auprès des stagiaires. Chaque année, des centaines d'entre eux semblent succomber à la pression de la rédaction, sans qu'on sache réellement pourquoi. Ce documentaire est le premier d'une longue série que vous pourrez suivre cet été."Bon, en gros, ça nous a bien fait marrer l'article sur AWAY , au point où on s'est dit que ce serait sympa d'avoir un narrateur sur notre vie au bureau. Un peu à la manière de The Stanley Parable, mais sans le côté intrépide et aventure. Juste la banalité d'une journée au boulot.Et comme on sait tous que certains bossent exclusivement la nuit, il faut les avoir à l'oeil quand il s'agit de rendre les articles lorsque le soleil est au beau fixe.Allez, j'y retourne. J'ai un Yassine à surveiller.