Samurai Warriors 5 est là

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Qui va tâter de la lame ?

L'histoire prend place après la fin de la guerre Ōnin, et raconte l’histoire de deux des plus grands commandants militaires de la période Sengoku (et même de l'histoire du Japon) : Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi.Cet opus inclut plusieurs périodes de cette époque aussi formidable que terrible, comme la jeunesse de Nobunaga lorsqu’il était connu sous le surnom de “Fou d’Owari”, ou encore la période de bouleversements menant à l’incident Honnō-ji (C'est sûr que pour les non-initiés, c'est pas hypant, mais ça vaut le coup de s'y intéresser).Cet électrifiant jeu à 1 contre 1000 est désormais disponible. L’entièreté des designs des personnages a été complètement retravaillée afin de correspondre à la période Sengoku. 27 personnages jouables et 10 personnages additionnels sont disponibles, avec des anciens et des nouveaux guerriers, de Ieyasu Tokugawa et Hideyoshi Hashiba à Nō et Yoshimoto Imagawa.Retrouvez cet opus sur PlayStation 4, mais aussi sur PlayStation 5 (grâce à une mise à niveau gratuite), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam.