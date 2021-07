Neo : The World End With You est disponible

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 09:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Enfin là !

, le jeu de rôle et d'action est dès à présent disponible dans le monde sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.Le jeu vous transporte dans les rues animées de Shibuya à travers les yeux de Rindo, le protagoniste et vous devrez lutter afin de survivre dans le jeu des Reapers. Vous ne serez pas seuls et vos acolytes sont aussi stylés que mémorables. Avec eux, vous explorerez le cœur de Tokyo pour élucider les mystères qui se cachent derrière ce jeu sinistre...Une version PC sera disponible cet été sur l'Epic Games Store. Les personnes qui achèteront le jeurecevront des objets bonus dans le jeu qui les aideront à bien commencer le Jeu des Reapers (Donc bougez-vous !).