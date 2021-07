- The Great Ace Attorney Chronicles est disponible !

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 10:20:00 par Julia Bourdin

Dépoussiérons de l’avocat

La compilation comprenant The Great Ace Attorney : Adventures et The Great Ace Attorney 2 : Resolve, inédits en dehors du Japon, est disponible sur Nintendo Switch, PS4 et Steam.Dans The Great Ace Attorney Chronicles, les joueurs incarnent un aspirant avocat japonais nommé Ryunosuke Naruhodo, un ancêtre de Phoenix Wright. Avec l'aide de son assistante juridique Susato Mikatoba et du grand détective londonien Herlock Sholmes, Ryunosuke devra résoudre dix affaires particulièrement retorses se déroulant à la fin du XIXe siècle, pendant la période Meiji au Japon et l'ère victorienne en Angleterre.Pour ce qui est du gameplay, s’il y a quelques nouveautés notamment via Herlock Sholmes, cela ne devrait pas dépayser les habitués de la saga et pour en apprendre plus vous pouvez lire notre test A noter que la compilation offre également 8 mini-enquêtes bonus !Bref, moi, même si Edgeworth n’est pas là, je vais m’empresser d’aller y jouer !