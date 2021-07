- Une bande-annonce pour Arboria, le roguelite souls-like

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Ça n’a pas l’air charmant

Le jeu édité par All In ! Games et développé par Dreamplant vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce., qui veut ajouter une notion de souls-like dans un roguelite en 3D, est disponible en early access sur Steam et une sortie complète est prévue plus tard cet été.Dans Arboria, vous incarnez un guerrier Yotunz qui doit descendre dans les donjons changeants de Durnar pour collecter de la Veri et soigner l’Arbre Père. Vous devrez affronter des monstres effrayants en utilisant des armes symbiotiques et des mutations, mais aussi faire plaisir aux Godz en participant à des défis, le tout dans le but de restaurer le pouvoir de votre tribu.La nouvelle mise à jour de l'accès anticipé ajoute l'événement du feu de camp, mais aussi plus de défis des Godz et enfin la surcharge élémentaire, ce qui permet à certaines armes de faire plus d'un type de dégâts élémentaires.Si ce n’est pas mon cas, j’en connais déjà parmi vous que ce mélange de genres fait saliver. Et Arboria augure quelque chose d’intéressant dont nous serons ravis de vous reparler une fois que nous aurons plus d’informations…