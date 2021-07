- The Forgotten City est disponible aujourdâ€™hui !

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Mystère et règle d’or

En partenariat avec l’éditeur Dear Villagers, le studio indépendant Modern Storyteller sort aujourd’hui son jeusur PC, PS4, PS5, Xbox Series, et Xbox One. Une sortie sur Switch suivra également plus tard dans l’année. Il s'agit à l'origine du mod d'un jeu repensé par le studio comme un jeu complet...The Forgotten City est un jeu d'aventure et d’enquête, dans lequel la réflexion et l'exploration sont au cœur du gameplay.Piégés dans une ville souterraine secrète figée à l'époque de l'Empire Romain, vingt-trois âmes s'accrochent à la vie. Dans cet univers, si une personne enfreint la mystérieuse Règle d'Or, tout le monde se transforme en statue.Vous incarnerez un voyageur temporel du XXIe siècle et revivrez en boucle les derniers instants des habitants de cette ville. Il va falloir explorer et enquêter afin de changer le cours du temps pour rentrer à la maison. Vous devrez exploiter la boucle temporelle et ses mécaniques, mais aussi faire des choix moraux qui s’annoncent difficiles pour résoudre le mystère qui se cache derrière la mystérieuse Règle d'Or.Le jeu propose du combat facultatif, mais d’après le studio, il ne vous mènera pas loin… Ce jeu n’est donc pas pour les spécialistes de la run Génocide d’Undertale.Vous le savez sûrement depuis le temps, j’adore le mystère, l’aventure et les enquêtes. Alors The Forgotten City me tente vraiment bien. J’ai très envie de découvrir ce qu’est cette fameuse Règle d’Or qui me fait un peu penser au surnaturel Zéro de The Room. De plus, le réalisme de la ville sera au rendez-vous car créée en coopération avec des historiens…Le jeu est disponible en version digitale sur PC pour 24,99 € et consoles pour 29,99 €, mais aussi en Edition Deluxe incluant l’OST et un pack digital de goodies sur PC. Une version physique sur consoles arrivera dans le courant de cette fin d’année 2021.