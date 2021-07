Les jeux PlayStation Plus du mois d’août

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 09:31:00 par Julia Bourdin

Des jeux très PvP

Ce mois-ci, les abonnés pourront obtenir Plants vs Zombies : La Bataille de Neighborville, Tennis World Tour 2 et Hunter’s Arena : Legends. Ils seront disponibles du 3 août au 6 septembre.Bienvenue à Neighborville, où tout se passe bien, à part ce nouveau conflit féroce qui se prépare ! Vous allez rejoindre les nouvelles pousses dans cet éternel combat entre plantes et zombies avec plus de 20 classes personnalisables. Vous pourrez utiliser les pouvoirs uniques de chaque classe dans six modes JcJ.Incarnez les plus grands joueurs ou créez le vôtre pour tenter de dominer le classement mondial. Vous aurez la possibilité de retrouver toutes les sensations du tennis, en simple ou en double, mais aussi d’affronter vos amis en local ou en ligne.Plongez dans l’univers de Hunter’s Arena : Legends, un Battle Royal. Dans l’arène des chasseurs, affrontez des démons afin d’obtenir de l’équipement et combattez les autres chasseurs pour devenir le chasseur ultime. Vous pourrez choisir parmi 17 chasseurs uniques avec leur propre style de combat.Bref, un mois qui ne m’intéresse pas trop, trop de JcJ surtout, et je n’aime pas du tout ça !