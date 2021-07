- Pause croquis de Marion

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Âmes sensibles s'abstenir, c'est journée dentiste !

Je vous retrouve demain pour un autre croquis qui, espérons-le, sera moins sanglant.

Hello, hello,Après un an à bosser sur un jeu d'horreur, j'ai eu le bonheur de pouvoir remettre le couvert aujourd'hui en vous parlant des aventures de la rédaction. On célèbre l'anniversaire de notre cher Théo qui fête ses 22 ans et toutes ses dents, tandis que d'autres en perdent en ce moment même.Devant moi-même faire de la place par le biais de l'extraction des dents de sagesse, je vous avoue que je redoute encore plus cette intervention. Alors du coup, Yassine est parti tester l'opération pour nous en dire un peu plus de ce qu'il en est...Disons qu'il ne pourra pas goûter au gâteau de Théo.Bon, j'vous avoue que pour les bélonéphobes, et bien... Désolé.