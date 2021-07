Jungle Cruise, la critique du film

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

It's a small world after all





On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle critique de film et cette fois-ci, c'estqui y passe.Entre Dwayne Johnson et la belle Emily Blunt, je vous avoue que je ne sais plus où donner de la tête dans ce film. Ok ok, j'arrête les déconnades. Plus sérieusement, je trouve que tous deux sont de bons acteurs et qu'ils ont chacun un énorme potentiel tant est qu'on leur file un script de qualité.Alors, est-ce que Disney a été à la hauteur sur l'écriture de Jungle Cruise ?Il faudra lire le test pour le savoir.(Ah tiens, pour une fois c'est Cedric qui l'a écrit. Si jamais ça peut vous pousser à le lire...)