10 millions de PS5 vendues

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ils les ont trouvées où ?

Sony a annoncé que la PS5 s'est écoulée à plus de 10 millions d'exemplaires, entre le jour de son lancement, le 12 novembre de l'année dernière, et le 18 juillet 2021.Un joli score toutefois assez étonnant, compte tenu que la pénurie est toujours de mise et que les consoles arrivent au compte-goutte... Selon les rumeurs, les précommandes de novembre dans certaines enseignes (Micromania) n'auraient toujours pas été toutes honorées...Covid, confinement, pénuries de matières premières... les consoles nouvelle génération sont sorties au plus mauvais moment. Et on ne peut s'empêcher de penser qu'en temps normal, ce 10 millions aurait pu être multiplié par 1.5, 2 ou 3...Sony annonce également que le jeu Marvel’s Spider-Man : Miles Morales a atteint les 6,5 millions de copies vendues, Ratchet & Clank : Rift Apart 1,1 millions et Returnal plus de 560 000.Selon les dernières infos, la PS5 devrait être plus largement disponible dès la fin du mois d'août et la pénurie, sans doute cesser dès septembre.