Medieval Dynasty en version finale le 23 septembre

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Massacres et viols toujours pas inclus

D'ores et déjà disponible en accès anticipé (Steam, Gog et Microsoft Store),est un jeu dans lequel vous allez pouvoir découvrir la vie au temps du Moyen-Âge. A une époque où le wifi n'existait même pas et on se demande quand même comment les jeunes ont fait pour survivre sans.Le jeu se veut le plus réaliste possible, proposant notamment un cycle jour-nuit, mais aussi un cycle des saisons. Chaque activité a un impact sur la vie environnante et sur sa propre santé.Exploration, chasse, commerce, récolte de matières premières, construction de bâtiments, fabrication d'objets sont notamment au menu.Le but ultime sera de créer sa propre dynastie et d'accéder au pouvoir.On attend avec impatience les DLC Torture avec la vierge de fer personnalisable, ou l'extension Jus Primæ Noctis.